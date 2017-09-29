80-летие иконки Иисуса Милосердного отметили в Польше

В Кракове на здании бывшей типографии открыли мемориальную доску в память о том, что там 27 сентября 1937 года были напечатаны первые иконки с репродукцией образа «Иисус, уповаю на тебя», пишет Gosc Niedzielny. Именно эти иконки стали началом распространения почитания Милосердия Божьего.

Церемонию освящения памятной доски возглавил митрополит Краковский Марек Ендрашевски. Все участники мероприятия получили в подарок копию первых иконок с чудотворным образом.

Напомним, что самый первый образ Иисуса Милосердного был написан в 1934 году в Вильно художником Евгениушем Казимировским по просьбе сестры Фаустины Ковальской, при участии о. Михала Сопочко.

Ныне этот образ хранится в санктуарии Божьего Милосердия в Вильнюсе. В 1944 году в Кракове был написан еще один образ с надписью «Иисус, уповаю на тебя», который в силу исторических причин стал более известным во всем мире.