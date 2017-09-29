Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

80-летие иконки Иисуса Милосердного отметили в Польше

В Кракове на здании бывшей типографии открыли мемориальную доску в память о том, что там 27 сентября 1937 года были напечатаны первые иконки с репродукцией образа «Иисус, уповаю на тебя», пишет Gosc Niedzielny. Именно эти иконки стали началом распространения почитания Милосердия Божьего.

obraz_03

Церемонию освящения памятной доски возглавил митрополит Краковский Марек Ендрашевски. Все участники мероприятия получили в подарок копию первых иконок с чудотворным образом.
Напомним, что самый первый образ Иисуса Милосердного был написан в 1934 году в Вильно художником Евгениушем Казимировским по просьбе сестры Фаустины Ковальской, при участии о. Михала Сопочко.

obraz_02

Ныне этот образ хранится в санктуарии Божьего Милосердия в Вильнюсе. В 1944 году в Кракове был написан еще один образ с надписью «Иисус, уповаю на тебя», который в силу исторических причин стал более известным во всем мире. 

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации