Русская служба Радио Ватикана

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25-летие братства Verbum Dei в России

22 января в соборе Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве община Verbum Dei в отпраздновала 25-летие служения в России и 54-летие со дня основания. Мессу возглавил Апостольский нунций архиепископ Челестино Мильоре.

Verbum Dei (в переводе с латыни – «Слово Божие») – международное католическое Братство, основанное о. Хайме Бонетом в Испании в 1963 году и одобренное Папой 15 апреля 2000 года. Братство объединяет людей разных призваний, его составляют: миссионеры (мужчины и женщины), миссионерские семьи и посвященные миряне, которые соблюдают обеты, живя в миру.

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«В России все началось в 1992 году, когда в Москву приехали две сестры-миссионерки, которых позже сменили священники»», — рассказала нам Наталья Боровская, один из членов общины Verbum Dei.

Важную роль в становлении общины сыграл о. Эусебио Усуга Уртадо, который провел в столице России почти 15 лет. Еще одним священником, сыгравшим важную роль в присутствии этого братства в России стал о. Исмаэль Баррос, который сейчас работает в руководстве всей семьи Verbum Dei в Риме. В настоящее время настоятель Братства в Москве о. Даниэле Соллаццо.

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«На сегодняшний день община Verbum Dei — это: два священника о. Даниэле Солаццо из Италии и о. Хесус Олива из Мексики, брат-миссионер Хорхе Энрике Гордильо из Венесуэлы, а также две посвященных миссионерки в миру», — рассказывает Наталья. — Священники окормляют общину и испано-португальский приход».

На сегодняшний день община Verbum Dei присутствует только в Москве, хотя в свое время были попытки основать общину и в Санкт-Петербурге. С начала 2000-х годов община занимается пастырское попечение студентов и преподавателей. Отец Даниэле Соллаццо отвечает за работу с молодежью на епархиальном уровне.

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«Главная харизма общины — приобщение людей к молитвенному диалогу со Словом Божьим. Община обладает своей традицией размышления над Библией, переходящего в созерцательную молитву, и своей практикой Духовных упражнений, которые она регулярно организовывает в своем доме для реколлекций в подмосковном г. Дедовске», — поясняет Наталья Боровская. — Мы открыты для всех людей, независимо от национальности и формата духовной жизни, но традиционно к общине (в силу ее испанского происхождения), помимо русских католиков, тянутся испаноговорящие верующие, прежде всего — студенты, молодежь. Основная масса таких ребят — это студенты РУДН из Латинской Америки. Каждое воскресенье после Мессы на испанском и португальском языках они собираются в общине на обед, катехизическую беседу со священниками и просто ради роскоши человеческого общения. Для детей из испаноязычных семей есть также регулярные занятия катехизисом и подготовка к Таинствам. Еще из иностранных групп у нас есть очень дружное сообщество студентов из Анголы, они даже свой хор создали. С ними занимается о. Даниэле, который специально для них выучил португальский».

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Важное место в душепастырской работе отводится и душепопечению русскоязычной молодежи. Встречи для них проводятся по субботам. Община Verbum Dei открыта миру с его проблемами и разным опытом встречи с Богом. «Каждый год в зимние каникулы в Дедовске работает христианский лагерь для подростков, куда ездят и католики, и православные, а порой и едва воцерковленные ребята — и всем там очень интересно и радостно», — рассказывает Наталья. — Раз в неделю у нас проводятся занятия «Школы Библии» на русском языке — чтение, переходящее в молитву в молчании и нередко — в адорацию. Ну а вершина нашей духовной активности — двухнедельные упражнения в молчании в Дедовске, которые проходят в июле».

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Серебряный юбилей служения в России — это важная веха для братства Verbum Dei. Уверены, что вместе нам доведется отметить и 50-летия присутствия этой общины в нашей стране.

Фотографии Ольги Хруль.

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