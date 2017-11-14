15 лет «Обществу для призваний»

С 19 по 22 октября в городе Сочи прошла юбилейная встреча «Общества для призваний». Этой молитвенной группе исполнилось уже 15 лет, а потому появилась возможность, отметить данное событие в прекрасном городе, не забывая о совместной молитве, возможности общения и созерцания природы – гор и моря. За эти несколько дней мы смогли не только познакомиться и дать свидетельства, но и еще лучше почувствовать себя семьей, которая живет одной из главных целей любого христианина – распознаванием своего призвания. А потому я решила взять интервью у отца Ярослава Митжака – основателя «Общества для призваний».

- «Обществу для призваний» 15 лет. Что было достигнуто за этот период времени и какие цели вы ставите в дальнейшем?

- С самого начала я и думать не мог, что мы станем достаточно большим международным молитвенным движением. Наши участники находятся уже в более чем 50 странах мира. Однако благодаря нашему участию во Всемирных днях молодежи в Кракове в 2016 году, где мы были в „Центре призваний”, к нам присоединилось очень много новых людей.

Но 15 лет назад нас были единицы. Помню, как предложил через Сибирскую католическую газету молодежи в Сибири присоединиться к такой молитвенной группе и молиться ежедневно одно «Радуйся Мария» в интенции призваний. На тот момент я понимал, что вопрос призвания всегда очень актуальный и важный для молодежи. Молодые люди часто ищут ответ на него, но не всегда имеют возможность даже просто свободно поговорить со священником, учитывая, что тот может находиться, например, в другом городе. Поэтому совместная молитва и осознания того, что ты находишься в группе единомышленников, таких же людей, которые хотят распознать свое призвание и помогают в этом друг другу очень помогает молодежи. Кстати наша молитва о призваниях включает в себя 4 конкретные интенции: мы молимся о призваниях к священству, к посвященной жизни (монашество, церковные движения), к супружеству – о хороших семьях, и четвёртое, очень важное, мы молимся друг за друга – за всех участников «Общества» о распознании призвания и верном следовании ему. Через несколько лет нас стало уже несколько десятков человек.

Поэтому если говорить о достигнутом, то прежде всего радует, что к Божьему делу заботы о призваниях подключаются многие молодые люди. Молясь одно «Радуйся Мария» ежедневно, они участвуют в важном деле Церкви и помогают друг другу найти и реализовать свое призвание.

Я, как ответственный за наше движение, хотел бы распознавать Божьи знаки и впредь следовать им, а потому по поводу целей в дальнейшем скажу, что на все воля Божья. Конечно будем продолжать проведение реколлекций для наших участников и всех, кто тему «призвание» считает для себя актуальной. Это реколекции закрытого типа, которые проводим в приходах, монастырях, как и реколлекции на природе с элементами хорошего отдыха. Я рад, что скоро смогут к этому благому делу проведения духовных упражнений подключится и молодые священники, участники Общества для призваний, которые сегодня еще учатся на старших курсах в духовных семинариях. Конечно поработаем над нашим сайтом и профилями в соцсетях, чтобы донести до молодежи наш опыт заботы о призваниях. Хотим в том числе приблизить личность и учение нашего покровителя св. Иоанна Павла II, который «зажег» молодежь в конце XX века и этот огонь следования за Христом не угасает. Хотим этот огонь поддерживать. Будем публиковать советы нынешнего Папы Римского? касающиеся христианского призвания. В целом вопрос развития нашего движения, я оставляю Божьему Провидению. Лишь бы правильно распознавать Божьи знаки, вовремя на них реагировать и мудро действовать. Об этом молюсь постоянно.

- В чем вы видите уникальность данной молитвенной группы и в чем заключается ее актуальность для нынешней России, мира?

- Уникальность нашей молитвенной группы заключается в ее простоте. Надо понимать, что, конечно, вся Церковь молится о призваниях, в том числе и через различные молитвенные акции, например, недели молитв о призваниях. Но уникальность нашей группы – в повседневной молитве.

Ведь если каждый день молиться одно «Радуйся Мария» о призваниях, то, кроме текущей пользы в виду новых призваний, еще и сам вопрос скоро становится естественным, совершенно нормальным, натуральным. И так, через 15-20 лет взрослые дети наших сегодняшних участников смогут поговорить на тему своего призвания с родителями, которые будут к этому готовы и поддержат своих детей.

Актуальность и для России, и для всего мира заключается в том, что нам нужны священники и нужны люди, живущие по своему призванию и осознанию своего главного признания к святости. Нам пишут те, кто поступили в семинарию, в монастырь или создали семью и благодарят за поддержку. Значит, наверное, мы на правильном пути.

- Чтобы вы хотели бы порекомендовать нашим читателям для распознавания своего призвания?

- Молитесь, просто молитесь! Слушайте слово Божье – читайте, размышляйте. Открывайтесь для Бога, принимайте Его в святом Причастии. Это условие – потому, что невозможно себе представить поиск своего призвания без общения с Господом. Не бойтесь, что слишком близкое общение с Богом лишит вас счастья, что вы не сможете реализовать свои мечты. На самом деле все наоборот — это сам Бог подсказывает нам наши самые смелые мечты. Ищите свое призвание в том, что вам приносит радость, чего вы хотите – если этому будет сопутствовать молитва, слово Божье – то вы не ошибетесь.

И так: в контексте общения с Богом распознавайте свою «главную мечту».

Совершай такой вид деятельности, который не ведет ко греху и приносит тебе радость. И не откладывай действие на потом, начинай свой интересный жизненный путь.

Молитва — это залог распознания и следования своему призванию. Поэтому «Общество для призваний» при всей индивидуальности каждого участника, прежде всего молится. Мне лично, как священнику, очень помогает осознание того, что за меня каждый день молится уже более чем тысяча человек, чтобы я был верным своему призванию. И такой радости постоянной дружеской поддержки я желаю каждому из вас.

Юлия Лир