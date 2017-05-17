Русская служба Радио Ватикана

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100-летие Фатимских явлений

Католические епископы России и Казахстана приняли участие в центральных торжествах, посвященных Деве Марии Фатимской, проходивших в Караганде. Возглавил мероприятия кардинал Пауль Кордес.

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Торжества проходили и в России. В частности, в Санкт-Петербурге в церкви святого Иоанна Крестителя в Царском Селе, где хранится Фатимская икона Божией Матери «Тобою единство».

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В Москве праздничная месса и процессия с иконой Фатимской Богоматери прошли вокруг кафедрального Собора Непорочного зачатия Девы Марии.

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Фотографии Ольги Хруль, а также со страниц Карагандинской епархии и прихода св. Иоанна Крестителя.

Редактор
Редактор
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