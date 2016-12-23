Все тайны Рождества!

Все серии проекта о. Андриана Зудина OFM Conv «Пять секретов Рождества».

Первый секрет — это Адвент. Для того, чтобы пережить Рождество, к нему надо сначала подготовиться. Что такое Адвент? Зачем нам нужен этот пост перед Рождеством? Это время, чтобы остановиться и осознать, к чему я готовлюсь. Адвент – это латинское слово « ad venire». «Venire» — это «приходить туда, где один из нас уже есть», «ad» – значит «к». Подготовка к тому, что Христос придет в мою конкретную жизнь. Христос. Живой. Господь.

Второй секрет Рождества: после того, как мы остановились, отбросив суету, и осознали, что готовимся к пришествию Христа в нашу жизнь, нужно эту жизнь почистить. Чистка и уборка помещений, в которых мы будем праздновать, вещь, конечно, нужная, но самое главное — очистить душу. Душу очищаем покаянием и таинством исповеди.

Третий секрет Рождества: для того, чтобы пережить Рождество правильно, конечно же, нужно вспомнить и о подарках для близких. Однако, пусть это не будут подарки, которые не нужны ни нам, ни им. Самое главное в подарке — это дар от меня моему ближнему. Это мое внимание к нему. Знак моей любви.

Четвертый секрет Рождества: Рождество необходимо переживать в семье. Христос пришел в семью, где Иосиф был отцом, Мария была матерью. Пусть семья соберется за общим столом, приветствуя Христа, приходящего в нашу жизнь, приходящего в эту конкретную семью. 24 декабря, Сочельник, пусть пройдет в семье.

И пятый, самый главный, секрет Рождества: Рождество не может пройти вне храма. Главный секрет — это участвовать в той службе, в которой Сам Христос, Господь, приходит к нам на алтари так же, как две тысячи лет назад в Вифлеем.